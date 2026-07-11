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Журналистка The Athletic назвала клубы, в которые мог бы перейти Никишин

Журналистка The Athletic назвала клубы, в которые мог бы перейти Никишин
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Журналистка Шайна Голдман в статье на сайте The Athletic поделилась мнением, куда мог бы перейти российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин. Хоккеист стал ограниченно свободным агентом. Сообщалось, что 24-летний россиянин рассчитывает на контракт со средней зарплатой около $ 8 млн в год.

«Возможно, для него имело бы больший смысл перейти в команду, которая не будет претендовать на Кубок Стэнли в ближайшие пару лет. Например, «Торонто», «Виннипег» или «Рейнджерс». Усилить левый фланг обороны хотят «Питтсбург», «Юта» и «Бостон». Никишин помог бы «Лос-Анджелесу» омолодить состав, но им нужно расчистить платёжку», — написала Голдман.

В минувшем сезоне Александр провёл 81 матч в регулярном чемпионате, набрав 33 (11+22) очка при показателе полезности «+18». В плей-офф на его счету 17 игр и одна результативная передача. Защитник стал обладателем Кубка Стэнли — 2026.

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