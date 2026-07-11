Тарасенко — пятый в рейтинге свободных агентов по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff обновил рейтинг свободных агентов Национальной хоккейной лиги. Его возглавил 31-летний бывший форвард «Питтсбург Пингвинз» Энтони Манта. Российский нападающий Владимир Тарасенко занял пятое место.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Энтони Манта.
2. Патрик Кейн.
3. Патрик Лайне.
4. Логан Стэнли.
5. Владимир Тарасенко.
6. Майкл Бантинг.
7. Ээли Толванен.
8. Кэм Тальбо.
9. Йон Клингберг.
10. Ник Бланкенбург.
34-летний россиянин стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Миннесотой Уайлд». В минувшем регулярном чемпионате Владимир провёл 75 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «-11». В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 11 играх при показателе полезности «+2».