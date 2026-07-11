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Вербик: оффершит Карлссону повлияет на НХЛ, придётся вести дела по-другому в будущем

Вербик: оффершит Карлссону повлияет на НХЛ, придётся вести дела по-другому в будущем
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Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Пэт Вербик ответил на вопрос, как ситуация с оффершитом форварду команды Лео Карлссону от «Филадельфии Флайерз» повлияет на работу с ограниченно свободными агентами в будущем.

Ранее «утки» повторили контрактное предложение игроку от «Флайерз». Соглашение Карлссона с кэпхитом $ 18 млн рассчитано на пять лет. Таким образом, 21-летний швед стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

«Ну, думаю, что увеличение потолка зарплат, безусловно, привело к изменению обстоятельств, полагаю, этот оффершит повлияет на остальную лигу. Поэтому нам, безусловно, придётся вести дела по-другому в будущем, мы внесём необходимые корректировки, чтобы продолжать двигаться вперёд, помогая нашей команде выиграть Кубок Стэнли», – приводит слова Вербика официальный сайт «Анахайма».

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