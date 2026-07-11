Гридин — четвёртый в рейтинге проспектов «Калгари» по версии Daily Faceoff

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Калгари Флэймз». В топ-10 вошёл российский нападающий Матвей Гридин. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей за канадский клуб и набрал 20 (6+14) очков.

Полностью список выглядит следующим образом:

1. Карсон Карелс (18 лет, университет Северной Дакоты, NCAA).

2. Зейн Парех (20 лет, «Калгари»).

3. Коул Решни (19 лет, университет Северной Дакоты).

4. Матвей Гридин (20 лет, «Калгари»).

5. Хантер Брустевич (21 год, «Калгари»).

6. Итан Виттенбах (19 лет, Квиннипэкский университет, NCAA).

7. Томаш Трейбал (18 лет, университет Массачусетса, NCAA).

8. Каллен Поттер (19 лет, университет штата Мичиган, NCAA).

9. Самуэл Гонзек (21 год, «Калгари Рэнглерс», АХЛ).

10. Джек Хексталл (18 лет, университет штата Мичиган).