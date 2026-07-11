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«Сент-Луис» продлил контракт с Сундквистом на год

«Сент-Луис» продлил контракт с Сундквистом на год
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«Сент-Луис Блюз» продлил контракт с нападающим Оскаром Сундквистом, сообщает пресс-служба клуба. 32-летний швед заключил двустороннее соглашение на один сезон. Зарплата на уровне НХЛ составит $ 850 тыс., в АХЛ — $ 300 тыс.

В минувшем регулярном чемпионате Сундквист провёл 52 матча за «Блюз», в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-18». Всего на его счету 545 игр в регулярках и 181 (67+114) очко. В плей-офф в активе Оскара 44 матча, шесть голов и семь ассистов. В 2019 году он стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Сент-Луисом».

По прошлому контракту средняя годовая зарплата хоккеиста составляла $ 1,5 млн.

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