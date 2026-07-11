Черкас: Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в этом календарном году

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас выразил мнение, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки в этом календарном году. Напомним, 2 июля 40-летний форвард заключил новый договор со «столичными» на год.

«Не думаю, что у Овечкина будут проблемы с тем, чтобы побить рекорд. Он это сделает. Если взять его статистику прошлого сезона, он забил больше 30 шайб. При этом такой показатель считается далеко не самым лучшим его результатом. Овечкин побьёт рекорд Гретцки уже в этом календарном году. Забить 10 голов — это уровень среднего хоккеиста, а Александр — топовый игрок. Он решит этот вопрос», — приводит слова Черкаса «Советский спорт».

Овечкин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. С учётом плей-офф он забросил 1006 голов. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Гретцки (1016).