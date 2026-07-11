Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ванкувер» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Ванкувер» объявил об изменениях в тренерском штабе
Комментарии

«Ванкувер Кэнакс» назначил Райана Мугенеля, Джордана Смита и Джейсона Крога помощниками главного тренера, а Эндрю Шоу — помощником видеотренера. Напомним, в июне «Ванкувер» объявил о назначении Мэнни Малхотры новым главным тренером. 46-летний специалист заменил уволенного 19 мая Адама Фута.

Мугенель провёл восемь сезонов в «Провиденс Брюинз» в АХЛ, а последние пять лет занимал должность главного тренера команды. По итогам сезона-2025/2026 он был признан лучшим тренером АХЛ. Смит предыдущие два сезона работал помощником главного тренера в «Эбботсфорд Кэнакс» из АХЛ и помог команде выиграть Кубок Колдера в сезоне-2024/2025.

Крог работал тренером по навыкам и катанию в «Ванкувере» и «Эбботсфорде» в течение последних двух сезонов. Шоу провёл два предыдущих сезона в «Эбботсфорде» в роли видеотренера команды. Он выиграл Кубок Колдера в 2025-м вместе с командой.

Отмечается, что бывший помощник видеотренера Эван Матиас покидает клуб.

Материалы по теме
Официально
Брендан Галлахер перешёл в «Ванкувер» из «Монреаля», в котором провёл 14 сезонов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android