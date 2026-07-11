«Ванкувер» объявил об изменениях в тренерском штабе

«Ванкувер Кэнакс» назначил Райана Мугенеля, Джордана Смита и Джейсона Крога помощниками главного тренера, а Эндрю Шоу — помощником видеотренера. Напомним, в июне «Ванкувер» объявил о назначении Мэнни Малхотры новым главным тренером. 46-летний специалист заменил уволенного 19 мая Адама Фута.

Мугенель провёл восемь сезонов в «Провиденс Брюинз» в АХЛ, а последние пять лет занимал должность главного тренера команды. По итогам сезона-2025/2026 он был признан лучшим тренером АХЛ. Смит предыдущие два сезона работал помощником главного тренера в «Эбботсфорд Кэнакс» из АХЛ и помог команде выиграть Кубок Колдера в сезоне-2024/2025.

Крог работал тренером по навыкам и катанию в «Ванкувере» и «Эбботсфорде» в течение последних двух сезонов. Шоу провёл два предыдущих сезона в «Эбботсфорде» в роли видеотренера команды. Он выиграл Кубок Колдера в 2025-м вместе с командой.

Отмечается, что бывший помощник видеотренера Эван Матиас покидает клуб.