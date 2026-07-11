Форвард системы «Анахайма» Егор Сидоров высказался о слухах о переходе в минское «Динамо»

Белорусский нападающий системы «Анахайм Дакс» Егор Сидоров прокомментировал слухи о возможном переходе в минское «Динамо».

– Не могу не спросить про ваше фото в социальной сети в форме «Минских Зубров», на фоне слухов о переходе в минское «Динамо». Был ли в этом какой-то символизм?

– Просто понравилась эта фотография, решил вспомнить, как было классно в «Минских Зубрах». Часто вспоминаю, как было хорошо там, решил выставить один из таких моментов, а он как раз был хорош тем, что у меня голова была поднята.

– Минское «Динамо» всё-таки выходило на вас?

– Не знаю, честно. Не слышал. Не думаю, навряд ли, – приводит слова Сидорова «Белорусский хоккей».