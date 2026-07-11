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Дронов: Сафонов — очень противный хоккеист, но влияние на игру большое

Дронов: Сафонов — очень противный хоккеист, но влияние на игру большое
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Защитник «Трактора» Григорий Дронов ответил на вопрос о лучших игроках минувшего сезона Континентальной хоккейной лиги.

– В КХЛ кто лучший игрок прошедшего сезона? Именно с точки зрения влияния на игру, как считаешь?
– Блин, тяжело очень.

– Ну или топ-5 давай.
– Берём плей-офф, наверное. Лямкин, Миллер.

– Хорошо, два места есть, ещё три.
– Кстати, в финальной серии мне очень понравился Паник.

– Он реально преобразился.
– Не хочу его ставить, но мне очень понравилось, как он играл в финале.

– Хорошо, будет офтоп. Ещё кто? Шалунов всю серию финальную «промолчал», забил только победный, когда надо было. Сурин тоже только два гола в финале, но он сказал, что забьёт, когда будет нужно.
– Сафонов тоже такой… Очень противный игрок, на него прямо смотреть противно, когда он начинает орать там, но влияние на игру большое.

– Семёнов.
– Семёнов — то же самое, противный игрок. Но огромное влияние. Честно, даже не знаю. О, Костя Окулов. Его. Может, на топ-3 остановимся?

– Так уже топ-5 у нас. Мы же много назвали. Сафонова, Семёнова.
– Нет, я их не хотел. Просто говорю, что они хорошие все, — сказал Дронов в видео на YouTube-канале «Роман с Хоккеем».

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