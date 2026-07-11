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Кевин Лоу раскритиковал владельца «Каролины» за нанесение имён членов семьи на КС

Кевин Лоу раскритиковал владельца «Каролины» за нанесение имён членов семьи на КС
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Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу высказался о том, что на трофей нанесли имена семи членов семьи Дандон. «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли — 2026, победив «Вегас Голден Найтс» (4-2) в финальной серии.

«То, что делает Дандон, совершенно неуважительно, и вы можете процитировать человека, чьё имя шесть раз указано на кубке», — приводит слова Лоу Edmonton Journal.

Первыми на трофей нанесли имена владельца «ураганов» Тома Дандона, его жены Верушки и детей Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Почти все дети школьного возраста, их имена стоят перед именами игроков и персонала, включая капитана команды, генерального менеджера и главного тренера.

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