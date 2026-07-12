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Дроздов: в ЦСКА отличная атмосфера. У нас вся команда как одна семья

Дроздов: в ЦСКА отличная атмосфера. У нас вся команда как одна семья
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Нападающий ЦСКА Иван Дроздов поделился впечатлениями от игры в клубе и рассказал, какие личные цели ставит перед собой на предстоящий сезон.

– Уже два года вы выступаете за ЦСКА. Расскажите, как сложился минувший сезон для вас и какая атмосфера в команде.
– Всё хорошо. В ЦСКА отличная атмосфера, поэтому могу сказать только хорошие слова.

– Этот сезон получился особенным ещё и потому, что вы играли в одной команде со своим другом детства Владиславом Ерёменко. Наверное, это особенные эмоции?
– Да, но у нас в принципе вся команда как одна семья. Нет такого, что кто-то ближе или дальше. Мы все делаем одно дело и понимаем, к чему идём.

– Какие личные цели ставите перед собой на следующий сезон?
– Личные цели потому и называются личными. Конечно, ставлю перед собой самые высокие задачи, но сейчас не хотелось бы о них говорить, – приводит слова Дроздова официальный сайт ФХБ.

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