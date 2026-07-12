Павел Сучков высказался о контракте Сергея Иванова с «Коламбусом»

Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков высказался о том, что вратарь Сергей Иванов подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс» на два года. Сезон-2026/2027 Иванов проведёт в СКА на правах аренды.

«Подписание Сергея Иванова «Коламбусом» меня радует, с учётом того, что у них сейчас есть только Мерзликин и Гривз, который идёт в арбитраж. Но, опять же, не факт, что до него дойдёт. Может, договорятся чуть раньше, но обычно это говорит о том, что они не будут подписывать долгосрочный контракт.

То есть я вижу Гривза с контрактом на один-два сезона, а Мерзликин тоже в таком достаточно шатком положении. И для Иванова это хороший знак. Он, на мой взгляд, может вполне бороться за основу «Коламбуса», тем более через аренду в СКА.

Аренда – вариант уже проработанный со стороны Набокова в прошлом сезоне в Магнитогорске. Не сказать, что это успешный кейс, но здесь нужно учитывать то, в какой ситуации был Илья и в какой ситуации будет всё-таки Иванов. На мой взгляд, он будет явно задействован в СКА – и задействован много и часто. Собственно, как и было в прошлом сезоне.

Заврагин ушёл в «Магнитку», поэтому они теперь вдвоём с Плешковым. Я точно не считаю, что эта вратарская бригада – пионеротряд, потому что практика уже показывает, что лига молодеет, у нас много клубов, где явно вчерашние эмхаэловские вратари являются основными.

Будет ли усиление или нет – это уже вопрос к менеджменту армейского клуба. Сейчас на рынке вратарей-легионеров полный штиль, а с учётом прошлого сезона брать кого-то для того, чтобы просто взять, не хочется никому. Тем более что это нужно будет платить деньги, это нужно будет искать какие-то дополнительные финансы, избавляться от кого-то из легионеров, когда проще использовать своих вратарей, которые могут действительно давать результат.

Конкретно для Иванова я считаю, что это правильный шаг. И уже, скорее всего, весной следующего года он отправится в «Коламбус». Вероятно, успеет зацепить несколько игр регулярного чемпионата при условии того, что «Коламбус» либо обеспечит себе место в плей-офф, либо уже, соответственно, потеряет шанс за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли», – приводит слова Сучкова «Сила спорта».