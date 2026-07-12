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Дыбленко — об «Амуре»: этот этап моей карьеры, видимо, завершён

Дыбленко — об «Амуре»: этот этап моей карьеры, видимо, завершён
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32-летний защитник Ярослав Дыбленко высказался о своём будущем. В минувшем сезоне он выступал за хабаровский «Амур».

– Почему остаётесь на рынке свободных агентов и не подписываете новый контракт с «Амуром»?
– Благодарен руководству «Амура» за отличное отношение, за оперативные предложения по контракту со стороны нового менеджмента. Но ситуация так складывается, что этот этап моей карьеры, видимо, завершён.

– Почему?
– Две причины. Во-первых, есть семейные моменты, из-за которых нет возможности провести ещё один сезон на Дальнем Востоке. Во-вторых, есть цель решать максимальные командные задачи, повторить путь за Кубком Гагарина.

– Хотите в Западную конференцию?
– Не обязательно. В полном порядке и Восток, здесь более плотная конференция, большая группа лидеров. Пять-шесть команд, каждая способна выиграть трофей. Ещё помню наше чемпионство в ЦСКА, это уникальные воспоминания. Как любой профессионал мечтаю их повторить, – приводит слова Дыбленко Russia-Hockey.

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