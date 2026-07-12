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Форвард минского «Динамо» Белкин: Шипачёв — большой лидер и пример для молодых

Форвард минского «Динамо» Белкин: Шипачёв — большой лидер и пример для молодых
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Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин поделился мнением о форварде «Салавата Юлаева» Вадиме Шипачёве, который ранее выступал за белорусский клуб.

– Игра в одной тройке с Шипачёвым, пусть и на предсезонном турнире, добавляет ответственности?
– Да, внутри присутствовал страх ошибиться, однако Дмитрий Вячеславович [Квартальнов] подбодрил меня словами о том, что в ошибке нет ничего страшного.

Вадим Шипачёв – это большой лидер, рекордсмен КХЛ и пример для молодых. Он лично подсказывал разные моменты всем ребятам, которые приезжали в «Динамо» из МХЛ. Мои ожидания от знакомства с ним совпали с реальностью.

Шипачёв – профессионал на льду и за его пределами, он постоянно работает над собой, чтобы прогрессировать, – приводит слова Белкина официальный сайт МХЛ.

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