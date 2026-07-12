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Сушко — о «Сибири»: в следующем сезоне уже не будет оправданий, которые были раньше

Сушко — о «Сибири»: в следующем сезоне уже не будет оправданий, которые были раньше
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Нападающий «Сибири» Максим Сушко оценил своё выступление в сезоне-2025/2026. Ранее новосибирский клуб продлил соглашение с хоккеистом на один год.

– Как оцените для себя прошлый чемпионат и с какими мыслями подходите к следующему?
– Только с боевым настроем. Хочется, чтобы команда прошла как можно дальше. Прошлый сезон получился немного скомканным, потому что в начале была травма.

Потом произошёл обмен обратно в «Сибирь». Там было доверие со стороны тренера, я понимал свою роль и старался её выполнять. В принципе, все остались довольны, мы выполнили поставленную задачу. Но в следующем сезоне уже не будет тех оправданий, которые были раньше. Сейчас собирается новая команда, и хочется добиться максимально возможного результата.

– Кажется, что после возвращения в «Сибирь» у вас сразу всё пошло. Даже номер снова стал привычным…
– Может быть, номер, кстати, выбирал не я – это папа решил. Сказал: «Будешь играть под 24-м». Поэтому я особо не выбирал. Если говорить о том, пошло или не пошло, то самое главное – это доверие тренера. Без него невозможно показывать свой хоккей.

Даже когда были не самые удачные матчи, тренер продолжал доверять. Раньше бывало ощущение, что после одной неудачной игры тебя могут посадить. Сейчас такого не было. Я понимал, чего от меня требуют, и старался выполнять свою роль, – приводит слова Сушко официальный сайт ФХБ.

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