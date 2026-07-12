Форвард «Северстали» Скоренов: хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона

Нападающий «Северстали» Александр Скоренов высказался о своём выступлении в сезоне-2025/2026 и ответил на вопрос о своём будущем.

– Личный лучший сезон для вас, 43 очка в регулярке и три в плей-офф, за счёт чего вышел такой подъём?

– За счёт многих факторов: доверие тренерского штаба – один из них. То, что тренер видит игрока, который может помогать команде, это уже хорошо. Я стараюсь отплачивать своей работой на льду. Плюс, наверное, опыт довольно приличный, уже пятый год в КХЛ буду начинать. Где-то больше уверенности появилось в своих силах, возможностях. Больше, может, где-то на себя берёшь иногда игру. Повторюсь, много факторов.

– Прогресс виден в вашей игре. Возможно, есть какие-то мысли по будущему в карьере?

– Спасибо большое, что заметили прогресс. Я просто стараюсь работать. А какие-то планы в карьере… У меня ещё контракт на сезон с «Северсталью». Мне надо приезжать, доказывать, показывать, что я могу ещё больше, ещё лучше играть, ещё качественнее помогать команде. И буду надеяться, что проведу хороший сезон.

– Возможно, стоит задуматься про НХЛ, как это сделал Пинчук?

– Не задумываюсь об этом. Мне до этого очень далеко в силу многих факторов. Перечислять их бесполезно. Просто говорю, что я хочу минимум в КХЛ быть игроком первого эшелона. И если я им стану, тогда можно думать об НХЛ. Пока у меня таких мыслей и близко нет. Все мысли на данный момент о «Северстали», о КХЛ. Вот о чём я думаю, – приводит слова Скоренова Sport5.by.