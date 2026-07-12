19-летний защитник «Металлурга»: оказался ментально не готов к переходу во взрослый хоккей

Защитник «Металлурга» Александр Сиряцкий признался, что в 18 лет оказался ментально не готов к переходу во взрослый хоккей.

– В сезоне-2023/2024 вы сыграли в КХЛ три матча, в следующем чемпионате – только один. Тогда долго ждали возвращения в первую команду?

– До дебюта в КХЛ я вообще об этом особо не думал. Начало сезона-2023/2024 получилось для меня не очень удачным даже в МХЛ, были определённые проблемы с переходом на новый уровень и пониманием требований. Со временем всё встало на свои места, я начал играть намного лучше, использовал свои сильные стороны, однако не был серьёзно настроен на КХЛ. Тем не менее всё сложилось удачно – мне доверили три матча за «Металлург», удалось сыграть дома и на выезде. Вернувшись в МХЛ, мне хотелось снова получить вызов в первую команду.

Старт сезона-2025/2026 тоже складывался для меня не очень хорошо – играл немного и не показывал того хоккея, который от меня ждали. В середине октября меня подняли в КХЛ, хотя к тому моменту, если быть честным, я ещё не особо здорово играл. Провёл тогда неполный матч с «Авангардом» и приехал в «Магнитку» с мыслями пробиться в основной состав. Понимал, что для этого мне нужно стать лидером клуба ВХЛ.

– Смазанный старт сезона-2024/2025 был связан с преждевременным переходом во взрослый хоккей? Вы оказались в ВХЛ в 18 лет – всего спустя год после дебюта в МХЛ.

– Не ощущал нехватку опыта или неуверенности, просто реальность не совпала с ожиданиями. Представлял, что в ВХЛ мне не будет равных, я буду рвать и метать, стану лучше всех. Думал, что всё могу и умею, поэтому не нуждаюсь в подсказах, но это были детские мысли. Ментально я оказался не готов к такому переходу. В конце концов понял, что мне нужно больше работать, индивидуально заниматься и спрашивать советы у тренеров. Тогда всё встало на свои рельсы. А что касается опыта – если правильно относиться к делу, то тебе и двух-трёх матчей хватит для адаптации на новом уровне. Переходя во взрослый хоккей, ты должен становиться быстрее и сильнее, потому что против тебя играют взрослые и физически сформировавшиеся мастера. Чтобы стать лучше, надо усердно работать, а не просто мечтать об этом, — приводит слова Сиряцкого сайт КХЛ.