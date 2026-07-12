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Дыбленко оценил результаты «Амура» в сезоне-2025/2026

Дыбленко оценил результаты «Амура» в сезоне-2025/2026
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Защитник Ярослав Дыбленко прокомментировал выступление «Амура» в сезоне-2025/2026. Хабаровский клуб по итогам регулярного чемпионата занял девятое место на Востоке.

– Чемпионатом в «Амуре» разочарованы, ведь не удалось зайти в плей-офф?
– Не могу так сказать. Получил бесценный опыт игры на Дальнем Востоке – и командный, и индивидуальный, есть что вспомнить.

Если отбросить январь, мы ровно прошли регулярный чемпионат, всё время были в борьбе за плей-офф, во многих матчах радовали болельщиков, которые в Хабаровске одни из лучших в КХЛ. Наверное, за счёт «Амура» кубковая интрига на Востоке существовала до последнего. Жаль, что нескольких очков нам всё-таки не хватило. Вообще, если отбросить январь, мы были бы в шестёрке лучших на Востоке. И уж точно не пустили бы в плей-офф «Сибирь».

– Что в этом месяце не получилось?
– Это тот опыт, который команда наработала. На пике чемпионата на максимуме перелётов и нагрузок очень важна каждая деталь – восстановление, питание, сон, календарь и так далее. Наверное, какой-то мелочи каждому из нас и не хватило для результата, – приводит слова Дыбленко Russia-Hockey.

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