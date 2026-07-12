Брэди Ткачук — о контракте Карлссона: $ 18 млн — ни в коем случае не переплата

Нападающие «Флориды Пантерз» Брэди и Мэттью Ткачуки не считают новый контракт форварда «Анахайм Дакс» Лео Карлссона переплатой. Ранее «Филадельфия Флайерз» сделала 21-летнему шведу оффершит на пять лет и $ 90 млн. «Утки» повторили предложение и оставили игрока за собой. Таким образом, Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

«$ 18 млн – это ни в коем случае не переплата. Он невероятен, он оправдывает ожидания… Скорее, это будет недоплата. Вот насколько хорош этот игрок. За его игрой очень интересно наблюдать», – сказал Брэди Ткачук в подкасте Wingmen. Его брат Мэттью с этим согласился.

В минувшем регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей за «уток», в которых отметился 29 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при полезности «+4». Также на его счету 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.