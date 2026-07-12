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Стив Салливан возглавил фарм-клуб «Торонто»

Стив Салливан возглавил фарм-клуб «Торонто»
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Стив Салливан стал новым главным тренером «Торонто Марлис», сообщает пресс-служба клуба. 52-летний специалист сменил Джона Грудена, назначенного ассистентом главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Джима Хиллера.

Салливан работает в системе «Лифс» с 2024 года. Он уже был в «Марлис» помощником главного тренера, а в прошлом сезоне ассистировал Крэйгу Берюбе в основной команде. До этого Стив входил в управленческий штаб «Аризоны Койотс», а после ухода Джона Чайки с поста генерального менеджера клуба в 2020 году занимал эту должность на временной основе.

«Торонто Марлис» является обладателем Кубка Колдера — 2026.

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