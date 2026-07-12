Овечкин купил новую квартиру в США в том же доме, где его ранее затопил сосед — Life

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин купил новую квартиру в кондоминиуме во Флориде (США), где в 2019 году жильё хоккеиста пострадало после того, как его затопил сосед. Об этом сообщает Life.

По информации источника, новые апартаменты расположены на 40-м этаже. Площадь составляет 222 квадратных метра. В квартире четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два машино-места. Отмечается, что форвард заменил напольное покрытие в новой квартире на плитку, устойчивую к воздействию влаги.

Сообщается, что Овечкин заплатил за недвижимость $ 2,1 млн. Также, по данным источника, неподалеку от дома, где находится квартира россиянина, ранее приобрёл недвижимость аргентинский футболист Лионель Месси, который выступает за «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что в 2016 году Александр купил квартиру на восьмом этаже кондоминиума Jade Beach в Санни-Айлс-Бич, куда приезжал отдыхать летом. В 2019 году сосед с 20-го этажа затопил её, подключив слив мойки в общую вентиляцию. Хоккеист подал иск в суд на $ 30 тыс. и сдавал квартиру в аренду. В июле 2026-го россиянин согласился заключить мировое соглашение с соседом.