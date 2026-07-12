«Нефтехимик» и «Сибирь» произвели обмен игроками из своих систем

«Нефтехимик» и «Сибирь» совершили обмен хоккеистами из своих систем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Состав «Нефтехимика» пополнил защитник Роман Зубко, а в Новосибирск отправился защитник Артём Горбунов.

«Мы рады приветствовать Романа в нашей команде. Артёма благодарим за проделанную работу и желаем успехов в новом клубе», — говорится в сообщении «Нефтехимика».

16-летний Зубко выступал в ЮХЛ за московский ЦСКА, в составе которого стал бронзовым призёром. 18-летний Горбунов минувший сезон провёл в составе «Реактора», где в 46 матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.