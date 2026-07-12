Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» и «Сибирь» произвели обмен игроками из своих систем

«Нефтехимик» и «Сибирь» произвели обмен игроками из своих систем
Комментарии

«Нефтехимик» и «Сибирь» совершили обмен хоккеистами из своих систем, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Состав «Нефтехимика» пополнил защитник Роман Зубко, а в Новосибирск отправился защитник Артём Горбунов.

«Мы рады приветствовать Романа в нашей команде. Артёма благодарим за проделанную работу и желаем успехов в новом клубе», — говорится в сообщении «Нефтехимика».

16-летний Зубко выступал в ЮХЛ за московский ЦСКА, в составе которого стал бронзовым призёром. 18-летний Горбунов минувший сезон провёл в составе «Реактора», где в 46 матчах отметился четырьмя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Официально
«Нефтехимик» заключил контракт с американским защитником Тимоти Ловеллом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android