«Было приятно разделить с ним лёд». Нападающий минского «Динамо» Белкин — о Радулове

Нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин высказался об игре против форварда «Локомотива» Александра Радулова.

– Вы уже говорили, что в плей-офф для вас нет авторитетов, но кто-то из соперников произвёл на вас особенное впечатление по ходу регулярки?

– Из тех, за кем я наблюдал, в первую очередь выделю хоккеистов, с которыми мы были в одной команде: Вадим Шипачёв и Станислав Галиев.

Было здорово сыграть против Войнова, Шалунова и Радулова. Особенно запомнился Александр – он любит залезть под кожу, применяет жёсткие силовые приемы и вызывает у большинства соперников негативные эмоции. Для меня Радулов такой же хоккеист, как все, просто было приятно разделить с ним лёд, – приводит слова Белкина официальный сайт МХЛ.