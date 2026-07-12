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«Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сиэтл» интересуются Ларкином — The Fourth Period

«Сан-Хосе», «Нью-Джерси» и «Сиэтл» интересуются Ларкином — The Fourth Period
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«Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Нью-Джерси Дэвилз» входят в число клубов, заинтересованных в капитане «Детройт Ред Уингз» Дилане Ларкине. Об этом сообщает The Fourth Period. Форвард ранее запросил обмен в одну из четырёх команд: «Флориду Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Миннесоту Уайлд» или «Даллас Старз».

По информации источника, сам Ларкин пока не готов расширить список клубов для обмена. Сообщалось, что предложения «пантер», «рыцарей» и «дикарей» не устроили генерального менеджера «Детройта» Стива Айзермана.

В минувшем регулярном чемпионате 29-летний нападающий провел 74 матча, в которых набрал 67 (34+33) очков. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2030/2031. В контракте есть пункт о запрете на обмен без согласия хоккеиста.

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