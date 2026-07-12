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Каррье — про день с Кубком Стэнли: наслаждаюсь даже больше, чем в первый раз

Каррье — про день с Кубком Стэнли: наслаждаюсь даже больше, чем в первый раз
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уильям Каррье заявил, что во второй раз день с Кубком Стэнли принёс ему больше эмоций, чем в первый.

Форвард – двукратный обладатель трофея. В этом году он выиграл его с «ураганами», а в 2023 году – с «Вегас Голден Найтс». Оба раза он привёз кубок в родную провинцию Квебек – на остров Иль-Перро.

«В этот раз я наслаждаюсь моментом даже больше, чем в первый. Тогда всё в новинку, не знаешь, чего ожидать. День пролетает во мгновение ока. В этот раз у меня было запланировано меньше мероприятий. Для меня было важно показать кубок детям. Мне посчастливилось увидеть его в детстве, и это мотивировало меня. Если мне удастся повторить это с некоторыми из этих детей, я буду счастлив. Рад, что мой день с Кубком Стэнли прошёл уже в начале межсезонья. Завтра я забуду об этом и сосредоточусь на предстоящем сезоне», – приводит слова Каррье официальный сайт НХЛ.

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