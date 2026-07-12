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Вратарь «Ванкувера» Толопило рассказал, по чему больше всего скучает в Северной Америке

Вратарь «Ванкувера» Толопило рассказал, по чему больше всего скучает в Северной Америке
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Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило рассказал, что ездит в русские магазины в Северной Америке.

– По чему больше всего скучаешь за океаном?
– В первую очередь по семье, друзьям и дому. Ну и, конечно, по еде. Иногда мы с женой специально ездим в небольшие русские магазины. Там можно найти что-то знакомое: белорусский зефир, сырки, гречку. Стараемся обустроить быт так, чтобы в нём всегда оставалась частичка дома.

– А как с ресторанами? Есть белорусские или русские?
– Украинские есть, грузинские тоже. Если говорить именно о русских ресторанах, то знаю хороший в Вашингтоне. По-моему, есть ещё один, но в целом их немного, – приводит слова Толопило Sport5.by.

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