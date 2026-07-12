Журналист Winnipeg Free Press выразил мнение, что Хеллебайк покинет «Виннипег»

Журналист Winnipeg Free Press Майк Макинтайр заявил, что вратарь Коннор Хеллебайк с большой долей вероятности покинет «Виннипег Джетс».

«Это стало очевидно, когда «Джетс» не продлили контракт с его протеже в роли бэкапа Эриком Комри. И это стало совершенно очевидно, когда «Джетс» подписали Стюарта Скиннера, проводившего по 50 и более матчей в каждом своём сезоне в НХЛ.

Когда Хеллебайк здоров, он гарантировано получит 60-65 стартов за регулярку. «Виннипег» ни за что не стал бы платить $ 3,75 млн в год голкиперу, который сыграет 15-20 матчей. Интригу добавляет тот факт, что агент Скиннера, Рэй Петкау, также агент Хеллебайка и Комри. Думаете, он убедил Скиннера подписать контракт с «Виннипегом», считая, что Хеллебайк останется? Конечно, нет.

Я считаю «Баффало» наиболее логичным местом для перехода, но также постоянно возвращаюсь к «Сан-Хосе», подписавшему Комри. Это мои два фаворита, а «Каролина» на третьем месте с большим отставанием», – написал Макинтайр.

Срок действующего контракта Коннора рассчитан до 2031 года. В соглашении есть пункт о запрете на обмен без согласия игрока.