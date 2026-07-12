Защитник Ярослав Дыбленко ответил, тяжело ли играть на Дальнем Востоке

Защитник Ярослав Дыбленко рассказал об игре на Дальнем Востоке. 32-летний хоккеист провёл сезон-2025/2026 в хабаровском «Амуре».

– Тяжело играть на Дальнем Востоке?

– Да, там больше нюансов, чем в Западной конференции. Много дополнительных моментов, начиная с перелётов. Но мне понравилось – отличный регион, климат, отношение болельщиков. Ложка дёгтя – не смогли привезти в Хабаровск плей-офф.

– Вы провели несколько сезонов в ЦСКА и СКА, и хабаровские болельщики опасались, что будете без особого желания играть за «Амур». Но уже осенью они убедились, что опасения были напрасными.

– Всё верно, у меня сразу сложились отношения с Хабаровском. Это хоккейный город, в котором отлично разбираются во всех нюансах нашей игры. Тебя замечают, ты всегда под микроскопом – и такое тёплое отношение окрыляет. У меня самые лучшие впечатления от «Амура», от Хабаровска и всего Дальнего Востока! – приводит слова Дыбленко Russia-Hockey.