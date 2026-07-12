Защитник «Юты» Михаил Сергачёв сравнил «СКА Арену» со стадионом в Монреале

Российский защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачёв заявил, что впечатлён масштабами петербургского стадиона «СКА Арена» и сравнил его с ареной «Белл Центр» в Монреале. Благотворительный матч между российскими игроками НХЛ и КХЛ пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

«Из-за логистики было трудно организовать этот матч. Он пройдёт в Санкт-Петербурге, а вся команда организаторов находится в Москве. Всё упирается в логистику, но уверен, мы сделаем классное шоу, всё будет здорово и на высшем уровне.

«СКА Арена» — самая большая арена в мире, 20 с лишним тысяч человек получат удовольствие. Арена выглядит очень масштабно. Все знают про стадион в Монреале, где стоишь на льду и не видишь потолок, верхние ряды. Примерно то же самое испытываешь и на «СКА Арене». Когда она заполнится, будет весело. Сейчас, если не ошибаюсь, в продаже осталось около полутора тысяч билетов из 22 тысяч. Реализация проходит хорошо», — цитирует Сергачёва «РИА Новости».