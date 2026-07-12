«Случайно надел не тот носок». Вратарь «Ванкувера» высказался о суевериях в хоккее

Белорусский вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило поделился мнением о суевериях в хоккее.

– Вратари вообще считаются очень суеверными людьми. Что об этом думаешь?

– Мне кажется, что суеверия только мешают. Если ты слишком в них веришь, начинаешь концентрироваться не на игре. Допустим, случайно сначала надел не тот носок, который всегда надеваешь первым, уже думаешь, что сегодня обязательно что-то пойдёт не так. Получается, заранее ищешь себе оправдание. Мне кажется, это только отвлекает. Поэтому я давно перестал обращать внимание на подобные вещи.

Когда был моложе, тоже через это проходил. Например, сыграл «на ноль» в одних трусах и думал, что теперь они счастливые. Потом вышел в них же на следующую игру и пропустил пять шайб. Значит, дело было явно не в трусах.

– А как понять, что сегодня у вратаря его день?

– Не знаю. Мне кажется, каждый матч должен быть твоим днём. Ты всё лето и весь сезон работаешь ради этих вечеров, ради игры. Поэтому важно получать удовольствие от самого процесса. Неудачные матчи бывают у всех. Как и удачные. Невозможно постоянно играть идеально или, наоборот, постоянно плохо, – приводит слова Толопило Sport5.by.