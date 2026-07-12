«Никто в «Вашингтоне» не знал до последнего». Протас — о новом контракте Овечкина

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал продление контракта Александра Овечкина со столичным клубом. 40-летний россиянин подписал соглашение на год.

– Овечкин в текущем межсезонье вышел на рынок свободных агентов. Знал ли ты, что он продлит контракт?

– Нет, никто в команде не знал до последнего. Я сам ждал, как и все. Как и все болельщики, меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остаётся в «Вашингтоне». Это здорово.

Очень здорово, что мы подписали много мастеровитых, классных игроков. Обидно, что потеряли многих хороших ребят — отличных партнёров по команде. Грустно, что они уходят, но, к сожалению, такая работа, такое случается. Желаем ребятам удачи, без травм. Движемся дальше. Мы получили много хороших игроков, с нетерпением жду знакомства с ними и начала совместной работы, — цитирует Протаса Hockey.by.