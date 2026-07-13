Известный тренер Андрей Назаров высказался о развитии российской молодёжи и важности её прогресса в КХЛ.

«Я всегда, за две недели до основных сборов, организовывал и проводил молодёжные кемпы. Важно и интересно посмотреть на молодых ребят, оценить их прогресс и развитие, сделать определённые подсказки, указать на ошибки и сильные стороны. По итогам кемпа несколько сильнейших молодых хоккеистов получали шансы проявить себя в главной команде. Это стимулировало ребят, а возрастных и более опытных спортсменов подталкивало и заставляло не расслабляться. Не будем забывать, что конкуренция в командах с каждым годом только увеличивается, поэтому выходить на лёд и получать место в составе должен сильнейший.

В Континентальной лиге есть много возможностей растить и воспитывать молодых талантливых ребят. Примеров хватает. Кроме того, некоторые команды, годами не попадающие в плей-офф, должны активнее привлекать в свои ряды талантливых и перспективных хоккеистов. И не обязательно из своих клубов. Существует много возможностей пригласить молодого хоккеиста к себе. Делать это можно и нужно уже на предсезонных турнирах. Доверять, давать игровое время, пробовать в спецбригадах. Тогда мы не только получим сильное подрастающее поколение, но и обезопасим молодёжь от преждевременного и зачастую необдуманного отъезда за океан. А значит, от пустой траты и потери денег и времени», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.