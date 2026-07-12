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Инсайдер НХЛ: «Анахайм» представить не мог, что Карлссону предложат такие деньги

Инсайдер НХЛ: «Анахайм» представить не мог, что Карлссону предложат такие деньги
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Инсайдер TSN и The Athletic Крис Джонстон поделился мнением об оффершите, который «Филадельфия Флайерз» сделала нападающему «Анахайм Дакс» Лео Карлссону. 21-летний форвард стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ с зарплатой $ 18 млн за сезон. «Анахайм» повторил контрактное предложение «лётчиков» на пять лет и $ 90 млн, сохранив игрока.

«Анахайм» даже представить не мог, что ему предложат такие деньги. Такое число было чем-то невообразимым», — цитирует Джонстона The Athletic.

В минувшем регулярном чемпионате шведский нападающий провёл 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. Также в его активе 12 игр в плей-офф и 11 (4+7) очков.

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