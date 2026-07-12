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Тамбиев: Иван Рябкин вернётся в «Динамо», мы уже договорились

Тамбиев: Иван Рябкин вернётся в «Динамо», мы уже договорились
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Главный тренер московского «Динамо» Леонид Тамбиев заявил, что 19-летний форвард Иван Рябкин вернётся в московский клуб из системы «Каролины Харрикейнз». Воспитанник московского клуба уехал в Северную Америку в декабре 2024-го.

– А как Иван Рябкин? Вернётся в состав бело‑голубых?
– Считаю, это наш большой успех, что с ним переговоры в стадии завершения, скорее всего, он будет у нас. Мы уже договорились и возвращаем молодого талантливого проспекта в Россию, в родные пенаты — в «Динамо». Я очень долго разговаривал с Ваней. Мы пришли к общему мнению. И он не против вернуться в Россию. И я был инициатором того, чтобы он вернулся и играл за «Динамо» в этом сезоне.

– Видите в нём большой потенциал?
– Да, потенциал есть большой. Просто надо те минусы, которые есть в его игре, превратить в плюсы. Но плюсов за прошедший сезон он набрал предостаточно. Очень много хороших положительных моментов, которые мне нравятся в его игре. А когда минусы станут плюсами, будущий сезон пойдёт Ване на пользу, он получит трамплин к той цели, к которой он идёт, чтобы играть в НХЛ. Думаю, тогда у него всё получится. Но ему надо многие вещи пересмотреть. Да и мне знать до конца то, что надо в нём поправить. Одно дело — я смотрел его игру по видео, когда он выступал в АХЛ. Но КХЛ — немного другой уровень, иной хоккей. Однако полагаю, выбор Рябкина правильный, — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Рябкин провёл 26 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Шарлоттаун», набрав 51 (17+34) очко. В АХЛ – 31 игра и 10 (1+9) очков в регулярке за «Чикаго Вулвз», 21 матч и 9 (4+5) очков в плей-офф.

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