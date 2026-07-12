Генменеджер «Ванкувера» высказался о возможности обмена Элиаса Петтерссона

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Элиаса Петтерссона. Контракт 27-летнего шведа со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн рассчитан до 2032 года.

– У нас был диалог с Элиасом — мы были честны, но никто никого не осуждал. Очень уважаю Петтерссона и тот путь, который он прошёл. Мы стремимся находить решения, которые принесут пользу как игроку, так и клубу.

– Если переговоры о сделке с участием Элиаса состоятся, вам понадобятся активы взамен? Это не будет вопросом сокращения зарплатной ведомости?

– На 100%. Мы не в такой ситуации, и я очень чётко дал понять, что клуб не собирается идти по этому пути, — цитирует Джонсона Sportsnet.

Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30».