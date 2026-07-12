Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ванкувера» высказался о возможности обмена Элиаса Петтерссона

Генменеджер «Ванкувера» высказался о возможности обмена Элиаса Петтерссона
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Райан Джонсон прокомментировал слухи о возможном обмене нападающего Элиаса Петтерссона. Контракт 27-летнего шведа со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн рассчитан до 2032 года.

– У нас был диалог с Элиасом — мы были честны, но никто никого не осуждал. Очень уважаю Петтерссона и тот путь, который он прошёл. Мы стремимся находить решения, которые принесут пользу как игроку, так и клубу.

– Если переговоры о сделке с участием Элиаса состоятся, вам понадобятся активы взамен? Это не будет вопросом сокращения зарплатной ведомости?
– На 100%. Мы не в такой ситуации, и я очень чётко дал понять, что клуб не собирается идти по этому пути, — цитирует Джонсона Sportsnet.

Петтерссон в прошлом сезоне заработал 51 (15+36) очко в 74 матчах при показателе полезности «-30».

Материалы по теме
«Ванкувер» изучает предложения по Дебраску и Петтерссону — The Fourth Period
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android