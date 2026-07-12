Инсайдер НХЛ рассказал о ходе переговоров Джейсона Робертсона с «Далласом»

Инсайдер TSN и The Athletic Крис Джонстон высказался про переговоры о новом контракте между «Даллас Старз» и нападающим Джейсоном Робертсоном. 26-летний форвард стал ограниченно свободным агентом и обратился в арбитраж по вопросу зарплаты. Сообщалось, что форварду могут присудить однолетний договор на $ 9-10 млн.

«Есть много нюансов, но всё ещё думаю, что он хочет остаться в «Далласе». Именно поэтому всё ещё надеюсь, что стороны смогут найти решение», — цитирует Джонстона The Athletic.

В прошедшем сезоне форвард набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх.