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Александр Никишин вошёл в топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet

Александр Никишин вошёл в топ-10 ограниченно свободных агентов НХЛ по версии Sportsnet
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Sportsnet обновил рейтинг ограниченно свободных агентов в НХЛ. Список возглавил 20-летний форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард. Единственным россиянином стал защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин, занявший девятое место.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Коннор Бедард, «Чикаго».
2. Джейсон Робертсон, «Даллас».
3. Каттер Готье, «Анахайм».
4. Адам Фантилли, «Коламбус».
5. Тревор Зеграс, «Филадельфия».
6. Симон Эдвинссон, «Детройт».
7. Джет Гривз, «Коламбус».
8. Джейми Драйсдейл, «Филадельфия».
9. Александр Никишин, «Каролина».
10. Коллин Граф, «Сан-Хосе».
11. Коул Перфетти, «Виннипег».
12. Коннор Макмайкл, «Сент-Луис».

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