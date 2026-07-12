Агент Галимова: есть разногласия с «Ак Барсом» по сумме контракта

Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Артёма Галимова, рассказал о переговорах с «Ак Барсом». 26-летний форвард — ограниченно свободный агент.

– Какая сейчас ситуация с Артёмом Галимовым?

– Мы в диалоге с «Ак Барсом». Мы близки, но есть небольшие разногласия по сумме контракта. Надеемся, что придём к соглашению. В прошлом сезоне Артём показал своей игрой, что он командный игрок. Он играл на команду, а не на свою статистику, хотя она у него хорошая — по многим показателям он в числе лидеров «Ак Барса», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне на счету Галимова 61 матч в чемпионате КХЛ и 33 (11+22) очка при показателе полезности «+16». В плей-офф – 15 (8+7) очков за 20 игр при показателе полезности «+9».