Третьяк — о выборах в Госдуму: всю жизнь посвятил спорту, а затем защите интересов людей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, что подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва.

«Всю свою жизнь я посвятил профессиональному спорту, а затем защите интересов людей в качестве депутата. Столица постоянно работает над тем, чтобы спорт был доступен для всех. По итогам прошлого года число горожан, которые регулярно занимаются физкультурой, с 2010 года выросло более чем втрое, до 6,8 млн человек, и эту работу необходимо продолжать.

Решение принять участие в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва – это возможность вместе с жителями Москвы продолжить развитие спортивной инфраструктуры, создавать новые возможности для занятий спортом, в том числе в Восточном округе», — цитирует Третьяка сайт «Единой России».