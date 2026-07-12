Александр Овечкин сыграл в футбол на любительском турнире

Нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в любительском футбольном турнире на Кубок улиц недалеко от Площади трёх вокзалов в Москве и провёл автограф-сессию, сообщает ТАСС.

Овечкин сыграл около пяти минут в матче, нанеся один удар по воротам. После чего хоккеист раздал автографы.

Фото: кадр трансляции Okko

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

В начале июля россиянин подписал новое однолетнее соглашение с «Вашингтоном». Овечкин получит зарплату в размере $ 1 млн, бонус за 10 сыгранных матчей в размере $ 4,75 млн и подписной бонус в размере $ 3,25 млн.