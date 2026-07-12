Черкас — об отстранении сборной: российский хоккей и футбол вернутся в последнюю очередь

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением относительно решения МОК о временном восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР) и отмене рекомендации об ограничениях в отношении российских атлетов.

«Надеемся, что решение МОК повлияет, чтобы российский хоккей и футбол вернули на международную арену. Надежда умирает последней. Всё будет нормально. Какое-то время это займёт, потому что спорта здесь нет, а одна политика. Но уже есть разговоры, какие-то подвижки, послабления, где российским спортсменам позволяют участвовать в соревнованиях.

Думаю, шансы на возвращения у хоккея и футбола одинаковые. Это такие виды спорта, которые любят. Российский хоккей и футбол вернутся в последнюю очередь. По этим видам спорта, скорее всего, примут решения позже всех», — цитирует Черкаса «Советский спорт».