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«Стыдоба». The Athletic — о гравировке на Кубке Стэнли имён семьи владельца «Каролины»

«Стыдоба». The Athletic — о гравировке на Кубке Стэнли имён семьи владельца «Каролины»
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Журналист и инсайдер Крис Джонстон высказался о том, что на Кубок Стэнли нанесли имена семи членов семьи владельца «Каролины Харрикейнз» Тома Дандона.

«Первая мысль, которая приходит в голову? Эти первые две строчки — стыдоба. Я буду предельно откровенен: если вы не отдали все свои силы, чтобы заслужить это, ваше имя не должно быть выгравировано на трофее. Если вы учитесь в начальной школе в Далласе, а команда побеждает в Роли — забудьте о вашем имени на кубке», — цитирует Джонстона The Athletic.

Первыми на трофей нанесли имена владельца «ураганов» Тома Дандона, его жены Верушки и детей Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Почти все дети школьного возраста, их имена стоят перед именами игроков и персонала, включая капитана команды, генерального менеджера и главного тренера.

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Имена владельца, тренеров и хоккеистов «Каролины» были нанесены на Кубок Стэнли
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