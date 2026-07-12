Новичок «Вашингтона»: играть в матчах с «Кэпиталз» было ужасно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алекс Так поделился мнением о матчах со столичным клубом в составе «Баффало Сэйбрз» и «Вегас Голден Найтс», за которые форвард выступал ранее.

«Играть против «Вашингтона» было ужасно. Они были слишком тяжёлыми и жёсткими, но также очень хорошо выводили шайбу из зоны. Я думал: «Эти ребята выглядят как «Гарлем Глобтроттерс» (американская баскетбольная выставочная команда. — Прим. «Чемпионата»). Они действовали слаженно всей пятёркой», — приводит слова Така Russian Machine Never Breaks.

Напомним, «Баффало Сэйбрз» обменял 30-летнего форварда в «Кэпиталз». Зарплата по его новому восьмилетнему договору составила $ 10,5 млн в год после $ 4,75 млн в год по прошлому соглашению.