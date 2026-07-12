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Агент Денисенко: следующий сезон Григорий может провести не в КХЛ

Агент Денисенко: следующий сезон Григорий может провести не в КХЛ
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Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Григория Денисенко, рассказал о переговорах с «Ак Барсом» и интересе к хоккеисту из Северной Америки. Прошлым летом нападающий перешёл в «Ак Барс» после пяти сезонов за океаном. В основном Денисенко выступал в АХЛ.

«У Гриши есть своё понимание, мы отталкиваемся от игрока. К Денисенко есть интерес из Северной Америки. Поэтому если мы не договоримся с «Ак Барсом», следующий сезон он может провести не в КХЛ», — приводит слова Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 26-летний Денисенко набрал 28 (14+14) очков в 64 играх в чемпионате КХЛ. В 20 играх в Кубке Гагарина добавил 4 (2+2) очка.

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