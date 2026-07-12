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«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Колтоном Даком

«Эдмонтон» подписал контракт с нападающим Колтоном Даком
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«Эдмонтон Ойлерз» на официальном сайте объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Колтоном Даком на общую сумму $ 2,4 млн. Среднегодовая зарплата составит $ 1,2 млн. 23-летний нападающий был ограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне Дак набрал 13 очков — забил пять голов и отдал восемь передач в 61 игре. Под конец прошлого регулярного сезона форвард был обменян вместе с нападающим Джейсоном Дикинсоном из «Чикаго Блэкхоукс» на нападающего Эндрю Манджиапане и условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2027 года.

Дак был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ 2021 года од общим 62-м номером. Форвард набрал 20 очков (7+13) в 86 играх за «Эдмонтон» и «Чикаго».

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