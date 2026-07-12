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«Попали на горячую команду». Экс-защитник минского «Динамо» — о 0-4 в серии с «Ак Барсом»

«Попали на горячую команду». Экс-защитник минского «Динамо» — о 0-4 в серии с «Ак Барсом»
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Защитник Кристиан Хенкель, который в прошедшем сезоне КХЛ защищал цвета минского «Динамо», рассказал, что послужило причиной поражения от казанского «Ак Барса» (0-4) во втором раунде Кубка Гагарина — 2026.

«Думаю, что попали на горячую команду. У них четыре прямо сбалансированных звена было, и, в конце концов, дело в каком-то опыте. У них уже такой стержень как бы есть. Каждый год одна цель — кубок, всё работает как часы. Там и руководство, и сами хоккеисты, они нацелены на всё это.

Конечно, у нас были большие надежды, считаю, у нас была классная команда. Где-то в чём-то не повезло. Где-то сами просто оказались не готовы. Думаю, что тон задаётся сразу, в принципе, с первых смен. Так со стороны, конечно, видно было, что психологически Казань будто бы больше готова. Желание, наглость и уверенность в себе у них. Поэтому не считаю, что мы жёстко провалились, что кто-то виноват, кого-то надо обвинять. Нет, ни в коем случае. Казань к этому результату уже не один и не пять лет идёт. Сколько КХЛ есть, у них столько, в принципе, этот настрой, стержень», — цитирует Хенкеля «Белорусский хоккей».

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