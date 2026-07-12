Дьюхейм: удивительно, что Овечкин всё ещё находит способы забивать по 30 голов за сезон

Новичок «Торонто Мэйпл Лифс» Брэндон Дьюхейм поделился впечатлениями от игры с Александром Овечкиным. 29-летний американский форвард отыграл два прошлых сезона за «Вашингтон Кэпиталз».

«Да, этот парень невероятен. Ему сколько, 41 или 42 года? Просто удивительно, что он всё ещё находит способы забивать по 30 голов за сезон. Как любителю хоккея, мне было невероятно интересно наблюдать за ним, а за последние два года — ещё и лично видеть, как он устанавливает эти рекорды. Это было что-то нереальное.

В детстве я смотрел его игры, а затем сам оказался его партнёром по команде — это просто невероятно. Конечно, я желаю ему только самого лучшего в этом сезоне. Это потрясающая история, очень рад за него и его семью», — цитирует Дьюхейма RMNB.