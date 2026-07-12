Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с нападающим Никитой Тертышным. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с форвардом рассчитано на один сезон.

Тертышный — воспитанник хоккейной школы «Трактор». Дебютировал в КХЛ в составе челябинского клуба, с которым дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата. Позже он выступал за «Торпедо» и «Адмирал».

Тертышный провёл минувший чемпионат в «Адмирале». На его счету 22 (9+13) очка в 55 матчах. Всего в КХЛ форвард провёл 293 матча, в которых набрал 128 очков — забросил 59 шайб и отдал 69 результативных передач при показателе полезности «+37».