20-летний нападающий минского «Динамо» высказался о стычке на льду с Максом Комтуа

20-летний нападающий минского «Динамо» Богдан Белкин вспомнил о стычке с форвардом «Спартака» Максом Комтуа, на тот момент выступавшим за московское «Динамо».

– Вы ведь показывали свой характер ещё на предсезонке, когда в матче со столичным «Динамо» вынудили Комтуа удалиться, а затем активно с ним толкались. Каково это – провоцировать главного провокатора КХЛ?

– Перед матчем ребята и тренеры говорили, что этот игрок постоянно провоцирует своих соперников. Мне хотелось показать, что русские и белорусские парни могут победить Комтуа его же оружием. К тому же я не только спровоцировал Максима, но и заработал большинство для своей команды.

– Часто пытаетесь вывести соперников из себя?

– Такие вещи возникают в моменте – ты просто чувствуешь, где нужно спровоцировать соперника, а где нет. По сезону и в плей-офф было много эпизодов, когда нас пытались вывести на эмоции. Я не ведусь на провокации – нас учили этому с детства в школе «Динамо-Джуниверс», проводилась определённая работа с психологом. Большинство парней умеют себя контролировать и знают, когда не стоит поддаваться гневным порывам, – приводит слова Белкина официальный сайт МХЛ.