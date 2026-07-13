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Вратарь «Каролины» Басси заключил контракт с рестораном, где он работал, будучи студентом

Вратарь «Каролины» Басси заключил контракт с рестораном, где он работал, будучи студентом
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Вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси заключил спонсорский контракт с сетью ресторанов Chipotle Mexican Grille. В минувшем сезоне НХЛ 27-летний канадец дебютировал в лиге и стал обладателем Кубка Стэнли.

Басси работал в Chipotle на полставки в течение трёх месяцев, с июня по август 2020 года. В то время он играл в NCAA за команду университета Западного Мичигана и тренировал вратарей в школе Stop It Goaltending.

«Круг замкнулся. От работы на раздаче в Chipotle до получения главного приза в хоккее (спонсорства Chipotle)», – написал Басси в соцсети Х.

Фото: личный архив Басси

Отметим, что НХЛ и Chipotle связывает многолетнее партнёрство. Кроме того, недавно сеть стала спонсором Ассоциации игроков лиги.

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